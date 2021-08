Anders, aber schön: Was den Plärrer-Familienpark in diesem Jahr ausmacht

Plus Von einem Volksfest will man nicht sprechen. Auch die Schausteller und Schaustellerinnen spüren deutliche Unterschiede beim Plärrer und erzählen von ihren Sorgen.

Der Plärrer ist im Gange, Jugendliche und Familien schlendern über das Gelände und amüsieren sich. Trotzdem fühlt es sich noch nicht wieder normal an. Mundschutz, Markierungen, QR-Codes der Luca-App und eine große abgesperrte Einbahnstraße am Eingang springen sofort ins Auge. Auch die Schausteller spüren die Auswirkungen der Pandemie eindeutig und erzählen von ihrem Empfinden.