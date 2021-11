Andrang im Impfzentrum Augsburg: 1500 Personen wurden geimpft - viele zum ersten Mal

Für 40 Prozent der Teilnehmer am Augsburger Impfzentrum war es eine Erstimpfung. Die Stadt weist die Kritik der Sozialfraktion an der Organisation zurück.

Knapp 1500 Bürgerinnen und Bürger wurden am Samstag im Augsburger Impfzentrum immunisiert. Für 40 Prozent der Teilnehmer war es eine Erstimpfung, teilt die Stadt am Sonntag mit und wertet ihre Impfaktion als "großen Erfolg". Kritik gab es am Samstag von der Sozialfraktion. Sie bemängelten, dass der Impfstoff nur für einen Teil der Impfwilligen gereicht habe, zu wenig für eine groß angelegte Aktion.



Am Samstag waren Impfwillige von 8 bis 17 Uhr eingeladen, sich ohne Termin am Impfzentrum gegen Covid-19 immunisieren zu lassen. „Wir haben mit einem großen Ansturm am Impfzentrum gerechnet und deshalb den Sicherheitsdienst im Vorfeld verstärkt. Dass aber bereits 1000 Menschen noch vor der Öffnung des Impfzentrums vor Ort waren, war schon extrem." Deshalb habe zunächst der Zustrom kontrolliert begrenzt werden müssen, so Stephan Hampel, Leiter des Impfzentrums. Dies sei mit Hilfe des ACO und der Polizei gelungen. „Für viele, die in der Warteschlange stehen mussten, war das freilich nicht angenehm. Aber die Allermeisten sind gelassen geblieben und am Nachmittag konnte die Zufahrt zum Impfzentrum wieder für weitere Impfwillige geöffnet werden“, so Hampel.

Kritik an Impfaktion: Stadt Augsburg habe sich "erneut unvorbereitet gezeigt"

Die Sozialfraktion reagierte noch am Samstag und übte Kritik an der Organisation der Aktion. Die Stadt habe sich erneut unvorbereitet gezeigt, hieß es in einer Mitteilung. "Es darf nicht sein, dass bereits eine Stunde nach Öffnung kein Impfstoff mehr verfügbar ist und Menschen nach Hause geschickt werden. Wir erwarten von der Stadt lückenlose Aufklärung, wie es zu diesem Versagen kam und welche Rolle Stadt und Freistaat dabei gespielt haben“, betonte Fraktionsvorsitzender Florian Freund.

Die Kritik wies Gesundheitsreferent Reiner Erben als „unbegründet und von wenig Sachkenntnis geprägt“ zurück. „Egal wie leistungsfähig ein Impfzentrum ist: Eine so große Menschenmenge, wie am Samstagmorgen, kann nicht innerhalb von einer Stunde bewältigt werden. Das sollte auch der Sozialen Fraktion klar sein.“ Vielmehr sei der Andrang beim Impfzentrum als ein „sehr erfreuliches Zeichen für die Impfentscheidung vieler Augsburgerinnen und Augsburger" einzuordnen.

Bereits in einer Mitteilung am Donnerstag, hatte die Stadt darauf hingewiesen, dass die Nachfrage womöglich groß, der Impfstoff nicht für alle Interessenten ausreichen könnte. „Für den Impfsamstag am 13. November waren rund 1.100 Impfungen geplant. Dass es am Ende knapp 1.500 Impfungen waren, ist einer unglaublichen Kraftanstrengung des gesamten Teams im Impfzentrum zu verdanken“, so Augsburgs Impfkoordinator Bernhard Maurmeir und Reiner Erben.

In zehn Tagen wird Kapazität von 1.500 Impfungen am Tag erreicht

Seit Anfang November werden am Augsburger Impfzentrum die Personalkapazitäten wieder aufgebaut. Derzeit sind laut Mitteilung der Stadt unter der Woche knapp 1.000 Impfungen möglich. In zehn Tagen soll in Augsburg die Kapazität für 1.500 Impfungen pro Tag erreicht werden – drei Wochen früher, als vom Freistaat gefordert. In der kommenden Woche würden neue Terminmöglichkeiten freigeschaltet. Das Impfzentrum habe mit der Regierung von Schwaben für die Schwäbischen Impfzentren eine Reserve an Impfstoff gebildet. „Wir sind deshalb ausreichend mit Impfstoff versorgt“, betont Bernhard Maurmeir. Impfstoff könne nicht beliebig aufgetaut und wieder in den Kühlschrank gestellt werden. Gerade an den externen Impfstandorten, wie etwa in Oberhausen, im Univiertel und der Maximilianstraße stehe daher - angepasst an die räumlichen und personellen Kapazitäten - nur so viel Impfstoff zur Verfügung, wie auch verimpft werden könne.

Für die große Menge an Impfungen stehe das Impfzentrum zur Verfügung, wo in hoher Frequenz getaktete Reihenimpfungen durchgeführt werden könnten. Dort sei auch die Impfstoffmenge flexibler zu handhaben. „Die dezentralen Impfstandorte in den Stadtteilen und das große Impfzentrum beizubehalten, war – trotz aller Kritik aus der Mitte des Stadtrates - logistisch richtig und zahlt sich jetzt aus", so Erben. (ziss)