Angeblicher Blitzeinschlag: Augsburger Feuerwehr rückt zu Kirche aus

Die Augsburger Berufsfeuerwehr wurde zur Heilig-Kreuz-Kirche in der Innenstadt gerufen. Ein Zeuge will dort etwas beobachtet haben.

Ein Gewitter mit Blitzen und Donner ist am frühen Montagabend über Augsburg hinweggezogen. Gegen 20.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg alarmiert. Ein Mitteiler hatte vermutet, dass ein Blitz in den Turm der Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Kreuz in der Innenstadt eingeschlagen hatte.

Angst vor Blitzeinschlag in der Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg

Denn von unten war ein hellerer Fleck auf dem Kupferblech der Zwiebelspitze zu erkennen. Die Berufsfeuerwehr setzte die Drehleiter ein, um nachzusehen. Sie konnte schnell Entwarnung geben. Es gab keine Blitzeinschlagstelle. Die Ursache für den hellen Fleck war eine Spiegelung der goldenen Kugel, die auf dem Kreuz angebracht ist, auf dem nassen Kupferdach. Nebenbei konnten die Einsatzkräfte noch einen wunderschönen Regenbogen am Himmel betrachten, heißt es in der Pressemeldung. (ina)