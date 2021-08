Angeblicher Millionengewinn: Hauptzollamt warnt vor Betrügern am Telefon

Das Hauptzollamt Augsburg warnt vor Betrügern. Offenbar wurden mehrere Fälle bekannt, in denen Kriminelle höhere Geldbeträge ergaunern wollten.

In letzter Zeit hat das Hauptzollamt Augsburg mehrere Fälle registriert, in denen Betrüger höhere Geldbeträge erschwindeln wollten. In einem Fall wurde gegenüber einer Frau am Telefon vorgegeben, dass sie aus einem Gewinn eine Million Euro erhalten soll. Der angeblich in zwei Koffern beim Zollamt Lindau hinterlegte Betrag könne aber erst ausgezahlt werden, wenn das Geld verzollt wird, so die Masche der Betrüger. In einem weiteren bekannt gewordenen Fall sollte ein Zollagent einer bekannten Persönlichkeit beim Zollamt ausgelöst werden. Bei beiden Betrugsversuchen wurden die Angerufenen aufgefordert mehrere Tausend Euro zu zahlen.

Zoll warnt vor Telefonbetrug im Raum Augsburg

Das Hauptzollamt Augsburg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Bargeld kein Zoll oder sonstige Eingangsabgaben erhoben werden. Offensichtlich handelt es sich bei den Anrufen um eine Betrugsmasche. Es wird dringend geraten, auf keinen Fall an irgendjemanden Geld zu übergeben oder zu überweisen und sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt. (ots/ina)