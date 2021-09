Angela Radtke und die sieben Leben der Katze

Die Liebe zu Katzen geht bei der Hochzoller Tierärztin weit über das Haustier hinaus. Seit der Kindheit ist Angela Radtke fasziniert von Afrika und seinen Wildtieren.

Die Einstellung zu Katzen geht bei den Radtkes aus Hochzoll auseinander. Während der Eigensinn der Vierbeiner Tierärztin Angela Radtke und ihren Söhne größten Spaß macht, übt sich Vater und Ehemann Bernd einfach in Toleranz. "Nala", wie die schwarz-rot-weiße Glückskatze der Familie heißt, zeigt sich an diesem sonnigen Nachmittag im Garten Vorsichtig, aber durchaus nicht scheu. Sie streift im Grünen unter dem Magnolienbaum umher und ist durchaus gesprächig. Nach etwa einer Stunde nimmt sie sogar für einige Minuten auf dem Schoß des Fremdlings Platz, nicht ohne sich höflich maunzend angekündigt zu haben.

Von ihrer schlanken Statur her wirkt Nala jünger als sie augenscheinlich ist. Ihr genaues Alter kann Angela Radtke nicht nennen, weil das Tier aus dem Tierschutz stamme, nachdem die Vorgängerin vor der Haustüre überfahren wurde. 10 Jahre, vielleicht auch 12 seien realistisch, so die Tierärztin, der es ein Bedürfnis ist, gerade für die älteren zu sensibilisieren Denn was ihr in ihrer beruflichen Praxis auffällt, ist, dass für die Gesundheit von Hunden sehr viel schneller Geld ausgegeben und der Tierarzt aufgesucht wird als für Katzen.