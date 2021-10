Augsburg

vor 32 Min.

Angler holen Skier, Räder und einen Autositz aus Lechkanal

Rund 37 ehrenamtliche Helfer, aufgeteilt in drei Teams, entsorgten am Samstag den Müll aus dem Lechkanal.

Plus Ehrenamtliche Helfer säubern den Fluss und ziehen zahlreiche kuriose Gegenstände aus dem Wasser. Die Organisatoren sprechen von Zeugnissen einer Wegwerfgesellschaft.

Von Michael Eichhammer

Mit ein bisschen Fantasie roch es am Samstag entlang des Lechkanals wie am Meer. Doch die Angler zogen am Vormittag keine großen Fische an Land, sondern kuriose Fundstücke. Rund 37 ehrenamtliche Helfer beteiligten sich an der Aktion, bei der es galt, die Kanäle der Lechseite vom Müll zu säubern. Die Müll-Sammelaktion war eine gemeinsame Maßnahme vom 1. Augsburger Angler-Club e.V. und der Schutzgemeinschaft zur Reinhaltung der Gewässer und Kanäle in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen