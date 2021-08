Anlegerin um 15.000 Euro gebracht? Geschäftsmann wird freigesprochen

Plus Für eine Geschäftsidee sucht ein Augsburger Geschäftsmann nach Anlegern. Diese erwarten eine hohe Rendite, stattdessen verschwindet das Geld. Warum der Mann vom Betrug freigesprochen wird.

Ein Geschäftsmann verspricht einer Anlegerin 10.000 Euro Zinsen binnen zwei Monaten, wenn sie ihm 15.000 Euro leiht - eine Rendite von 460 Prozent. Obwohl die Geschädigte ihr Geld auch nach fünf Jahren nicht bekommen hat, spricht das Augsburger Amtsgericht den 66-jährigen Angeklagten von Vorwurf des Betrugs frei.