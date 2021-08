Ansturm auf die Augsburger Freibäder - so kommt man an Tickets

Schönes Wetter und freier Eintritt für Kinder: Am Wochenende ist mit großem Andrang in den Augsburger Freibädern zu rechnen - wie man sich am besten darauf einstellt.

Das Wetter am Wochenende verspricht Sonnenschein pur: Ein Besuch in einem städtischen Freibad wird für viele Augsburgerinnen und Augsburger deshalb eine Option sein. Weiterhin ist zu beachten, dass man sich frühzeitig ein Ticket sichern sollte, da die Zahl der Badegäste wegen der Corona-Pandemie beschränkt ist. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben nach einem Beschluss des Stadtrats freien Eintritt. Der Betrieb in den Freibädern läuft noch bis Mitte September, wobei das kleine Lechhauser Bad bereits Ende August schließt. Beim städtischen Bäderamt denkt man aber bereits an die Hallenbadsaison. Die Vorbereitungen laufen.

Die städtischen Freibäder, die wegen der Corona-Pandemie mit Verzögerung gestartet sind, werden ab September ihre Öffnungszeiten reduzieren. Die Einlasszeiten sind dann von 11 bis 19 Uhr. In Lechhausen fällt ein Besuch im September jedoch flach. Das Bad schließt am Sonntag, 29. August. Noch zwei Wochen länger geöffnet sind das Familienbad, das Bärenkellerbad und das Fribbe. Der letzte Badetag ist am Sonntag, 12. September.

Badegäste müssen sich für Freibäder in Augsburg registrieren lassen

Badegäste müssen sich in diesem Jahr registrieren lassen. Eintrittskarten gibt es über den Online-Ticketshop oder bei freien Platzkapazitäten vor Ort im jeweiligen Bad für einen Spontanbesuch. Ein Spontanbesuch ist allerdings nur möglich, wenn das jeweilige Freibad noch über freie Kapazitäten verfügt. Um längere Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, sollen Gäste, die kurzfristig kommen, ihr Registrierungsformular ausgefüllt mit ins Freibad zu bringen. Das Formular steht unter www.augsburg.de/baden zum Download zur Verfügung. Alternativ kann eine Registrierung vor Ort sowie über die Luca-App vorgenommen werden.

Ab Mitte Septemberg kann wieder im Alten Stadtbad geschwommen werden. Foto: Silvio Wyszengrad

Am Montag, 13. September, gehen die Augsburger Freibäder in die Winterpause. Die Hallenbadsaison startet am Montag, 13. September, im Alten Stadtbad, Spickelbad und im Hallenbad Göggingen. Zuletzt öffnet das Hallenbad Haunstetten am Montag, 20. September. Die Öffnungszeiten in den Hallenbädern ändern sich gegenüber der vergangenen Hallensaison nicht. Auch in den Hallenbädern gilt die Regelung, dass sich Badegäste registrieren lassen müssen. Noch ist offen, wie sich die steigenden Inzidenzwerte auf den Betrieb auswirken. In den Abläufen werde man sich allerdings an den Erfahrungen des Vorjahrs orientieren, heißt es bei der Stadt. Wegen Corona wurden die Hallenbäder damals Ende Oktober geschlossen.

