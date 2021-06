Augsburg

06:00 Uhr

Anteil schon bei 40 Prozent: Die Delta-Variante breitet sich in Augsburg aus

Plus Die Corona-Zahlen in Augsburg sind niedrig, auch die Innenstadt-Partys haben daran nichts geändert. Doch der Anteil der Infektionen mit der Delta-Variante ist gestiegen.

Von Jörg Heinzle

Wer zuletzt an den Wochenenden in der Augsburger Innenstadt unterwegs war, spürte von der Corona-Krise nicht viel. Überall standen Gruppen zusammen, es wurde gefeiert - und teils auch in großen Gruppen getanzt. Einen Tag vor der Krawallnacht löste die Polizei auch eine größere Menschenmenge am Rathausplatz auf. Mehrere hundert Nachtschwärmer hatten neben dem Augustusbrunnen zur Musik aus einer Lautsprecherbox dich gedrängt getanzt. Es war friedlich, aber nach den Corona-Regeln nicht erlaubt. Trotz der vielen Partys bewegen sich die Corona-Infektionen in Augsburg derzeit auf niedrigem Niveau. Doch im Hintergrund droht Ungemach. Die Delta-Variante des Virus steht kurz davor, das Infektionsgeschehen in Augsburg zu dominieren. Zuletzt waren 40 Prozent der Corona-Infektionen in der Stadt auf die Delta-Mutation zurückzuführen.

