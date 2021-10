Polizei bittet um Hinweise: Unbekannte Täter demolieren Fahrrad und Auto

Zwei Fälle von Sachbeschädigung beschäftigen die Augsburger Polizei. Es geht um ein demoliertes Fahrrad und ein zerkratztes Auto.

Das Fahrrad einer Frau ist im Zeitraum von Sonntag, 10 Uhr, bis Montag, 15 Uhr im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Hintermayr-Straße im Antonsviertel beschädigt worden. Laut Polizeiangaben hatte die Frau das Rad in der Zeit dort abgestellt. "Als sie zum Rad zurückkehrte, musste sie feststellen, dass beiden Reifen zerstochen sowie die Leitungen zu Bremse und Gangschaltung durchtrennt waren", so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.

In Lechhausen beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Montag im Zeitraum von 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Opel, der auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Südtiroler Straße abgestellt war. Durch einen spitzen Gegenstand entstanden Kratzer mit einer Schadenshöhe von rund 500 Euro, so die Polizei, die unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise bittet. (jaka)