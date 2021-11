Streit im Auto: Beifahrer zieht Handbremse

Eine Frau und ein Mann haben während einer Autofahrt durch Augsburg gestritten. Warum den Beifahrer eine Anzeige erwartet.

Am Samstag in der Nacht fuhr eine 22 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Augsburg mit ihrem 18-jährigen Beifahrer auf der Eichleitnerstraße in Richtung Innenstadt. Während der Fahrt gerieten die beiden in Streit, als plötzlich der Beifahrer die Handbremse des Fahrzeugs anzog.

Die Polizei kontrollierte die beiden. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten beim Beifahrer einen Wert von über 1,6 Promille fest. Da der junge Mann durch seinen Eingriff rechtlich gesehen zum Fahrzeugführer wurde, muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten, so die Polizei. (ina)