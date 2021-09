Unfall in Augsburg: Fußgänger übersieht nahende Straßenbahn

Trotz lautem Klingeln einer Straßenbahn in Augsburg kommt es zu einem Zusammenprall mit einem Fußgänger. Der trägt bei dem Unfall eine blutende Wunde davon.

Stark am Kopf blutend kam am Montag, 13. September, ein 25-Jähriger ins Uniklinikum, nachdem er von der Straßenbahn der Linie 1 erfasst worden war. Laut Polizei hatte er um 13.25 Uhr an der Haltestelle "Kongress am Park" die Gögginger Straße zu überqueren versucht, als ihn die Straßenbahn der Linie 1 stadteinwärts im Gleisbett erfasste. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Fußgänger die nahende Tram trotz eingeleiteter Notbremsung und lautem Klingeln nicht wahrgenommen.

Es kam zum Zusammenstoß. Obwohl der Verletzte ansprechbar war, brachte ihn der Rettungsdienst sicherheitshalber zur Überwachung ins Uniklinikum Augsburg. Fahrgäste kamen durch die Notbremsung nicht zu Schaden. Jedoch entstand an der Straßenbahn bei der Kollision ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (sil)