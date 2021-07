Anwohner contra Festival-Macher: Wie laut darf das Strandkorb-Open-Air sein?

Plus Anwohner rufen wegen Festivals in Augsburg regelmäßig die Polizei – wegen Ruhestörung. Der Konzertveranstalter dagegen fürchtet um sein Geschäft und die Jobs von 80 Menschen.

Misstöne beim Strandkorb-Open-Air auf dem Messegelände: Während die Gäste von Künstlerinnen und Künstlern wie Doro Pesch, Revolverheld, Fritz Kalkbrenner oder Jan Delay begeistert sind, reagieren Anwohner in den umliegenden Vierteln zunehmend genervt auf die abendliche Beschallung. Die Polizei muss regelmäßig Beschwerden wegen Ruhestörung nachgehen. Die Veranstalter haben jetzt reagiert und in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt die Lautstärke der Konzerte nach unten geregelt. Und sie bitten die Nachbarn um Verständnis für die Künstler und die Crew, die nach eineinhalb Jahren faktischem Bühnenverbot wieder ihrer Profession nachgehen wollen.