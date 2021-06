Augsburg

vor 58 Min.

Anwohner in der Maxstraße: Betroffene sprechen von "Horror"-Situation

Plus Gastronomen und Anwohner in der Maximilianstraße sind gleichermaßen entsetzt über die Krawallnacht vom Wochenende. Auch das Hotel Maximilian's trifft die Situation hart.

Von Miriam Zissler

Die Krawallnacht in der Maximilianstraße hat Spuren hinterlassen. Am Sonntagmorgen waren bereits zehn Mitarbeiter des städtischen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs damit beschäftigt, den Müll aufzusammeln. Am Montag stehen weitere Arbeiten an: Zwei Mitarbeiter der Stadtwerke sorgen dafür, dass das Wasser am Herkulesbrunnen wieder aus den Düsen sprudelt. Entsetzen hat sich nach den Vorfällen des Wochenendes breitgemacht - Gastronomen und Anwohner sind sich einig, dass das so nicht weitergehen könne. Und im Hotel Maximilian's spricht man von einer "Horror"-Situation.

