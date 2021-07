Anwohner verfolgt betrunkenen und flüchtigen Autofahrer in Augsburg

Die Polizei hat in Augsburg mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer erwischt. Zwei Autofahrer hatten über zwei Promille Alkohol im Blut.

Die Beamten kontrollierten am frühen Dienstagmorgen um drei Uhr im Alten Postweg im Hochfeld einen 20-jährigen Mann und seine gleichaltrige Begleiterin, die jeweils auf einem E-Scooter unterwegs waren. Beide rochen nach Alkohol. Ein Test ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 1,3 Promille, die Frau hatte laut Polizei rund 1,1 Promille. Beide werden nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Unfallflucht in Augsburg: Anwohner fährt Mann hinterher

Der Fahrer eines Opels ist am Montagabend gegen 19.40 Uhr in der Bleicherbreite in Oberhausen gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Er fuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3500 Euro zu kümmern, einfach weiter. Allerdings hatte ein aufmerksamer Anwohner die Unfallflucht beobachtet, er fuhr dem Unfallverursacher hinterher und stellte ihn beim Einparken zur Rede. Gegenüber der verständigten Polizeistreife gab ein weiterer Zeuge an, dass der 45-jährige Autofahrer Schlangenlinien gefahren sei. Das wunderte die Polizei nicht.

Denn bei diesem wurde ein Promillewert von über 2,3 Promille registriert. Die anschließende Blutentnahme musste mit leichtem Zwang durchgesetzt werden, heißt es im Polizeibericht. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort folgt.

Autofahrer mit zu viel Alkohol im Blut unterwegs

Viel zu viel über den Durst getrunken hatte auch ein 70 Jahre alter Autofahrer, der am Montag gegen 20.40 Uhr in der Wallnerstraße in Lechhausen offenbar zwei geparkte Autos angefahren hatte. Zeugen hielten den Unfallverursacher fest, bis die Polizei eintraf. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem Seat-Fahrer ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Betrunkene hatte nach Angaben der Polizei einen Gesamtunfallschaden von rund 6000 Euro angerichtet. (ina)