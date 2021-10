Attacke auf Psychiatriearzt: Das passiert nun mit dem Täter

Ein Patient hat im Augsburger Bezirkskrankenhaus einen Arzt angegriffen und schwer verletzt. Nach einem mehrtätigen Prozess ist das Urteil gegen den 44-Jährigen gefallen.

Es war ein Fall, der für viel Aufsehen sorgte: Anfang August 2020 attackierte ein 44 Jahre alter Patient im Bezirkskrankenhaus Augsburg einen 37-jährigen Arzt mit einer Glasflasche. Das Opfer wurde dabei schwer an der rechten Hand verletzt. Nun, am Ende des mehrtägigen Prozess, ist das Urteil gefallen.

Der 44-Jährige wird wegen Schuldunfähigkeit auf unbefristete Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Dieses Urteil fällte die 4. Strafkammer beim Landgericht am Freitagvormittag. Dem Beschuldigten, der nicht bestraft werden kann, hatte die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Nach einem Gutachten leidet der vielfach von Drogen abhängige Mann seit vielen Jahren an Wahnvorstellungen.

Er hat sich bereits über 50-mal in die Psychiatrie begeben, um sich behandeln zu lassen, so auch Anfang August vergangenen Jahres. Am Tattag hatte er sich selbst mit dem Glasscherben am Hals verletzt. Aufgrund eines Hausnotrufs war der später verletzte Arzt auf die Station E 1 geeilt. Dort war ihm der Beschuldigte entgegengekommen und hatte ihn mit den Worten "Ich bringe dich um" dreimal mit der abgebrochenen Flasche attackiert - stets in Höhe des Kopfes. Der Arzt konnte ihn zunächst mit einem Klemmbrett abwehren, dann versuchte er, die Stich- und Hiebbewegungen mit seinen bloßen Händen abzufangen.

Das steckt hinter dem Begriff "Maßregelvollzug" 1 / 5 Zurück Vorwärts Patienten Wer in den Maßregelvollzug kommt, entscheidet das Gericht. Es ordnet eine Unterbringung an. Grundvoraussetzung ist eine Straftat, die in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung steht. Das kann beispielsweise eine Psychose, eine Persönlichkeitsstörung oder eine Suchterkrankung sein. Wann ein Patient wieder in die Freiheit kommt, entscheidet ebenfalls das Gericht. Dazu geben die Ärzte Stellungnahmen über den Therapieverlauf ab. Oft kommen auch externe Gutachter in die Klinik, die dann beurteilen sollen, ob ein Patient entlassen wird oder nicht.

Therapie Die Behandlung im Maßregelvollzug unterscheidet sich nicht wesentlich von der Akutpsychiatrie. Allerdings ist die Behandlung umfassender - schließlich sind die Patienten länger im Vollzug. Im Schnitt sind es fünf bis sechs Jahre. Im Zweifel könne es auch länger sein. Die Patienten haben ein komplettes Wochenprogramm mit Einzel- und Gruppengesprächen. Es gibt zum Beispiel eine Sporttherapie. Auch schulische Fortbildungen werden angeboten. Wer in der Lage dazu ist, kann einen Schulabschluss erwerben - bis hin zum Abitur. Auch eine Ausbildung ist möglich.

Anfang und Ende Entsprechend des therapeutischen Fortschritts gibt es Lockerungen. Das können Ausgänge innerhalb des gesicherten Bereichs sein. Oder außerhalb mit Begleitung. Nach der Entlassung beginnt anders als in einem Gefängnis die sogenannte Führungsaufsicht. Das heißt: Ein Patient ist an die forensische Nachsorgeambulanz gebunden. Die Betreuung dauert in der Regel weitere drei bis fünf Jahre.

Sicherheit Wie ein Gefängnis sieht die Forensische Klinik nicht aus. Hier sucht man Stacheldraht und Gitter an den Fenstern vergeblich. Die Sicherheitsausstattung ist aber mit einer JVA vergleichbar. Die Fenster sind ausbruchsicher.

Rückfallquote Bei Suchtkranken ist sie relativ hoch und bewegt sich bei 30 bis 50 Prozent. Bei den anderen Patienten liegt sie unter 20 Prozent. (mcz)

Attacke auf Psychiatriearzt: Opfer leidet noch heute unter den Folgen

Bei einer Abwehrbewegung war der Arzt dann getroffen worden. Die spitze und scharfe Scherbe durchtrennte Muskeln, Sehnen und Nerven und brach einen Finger. Das Opfer, vor Gericht vertreten von Anwalt Ralf Schönauer, war sieben Monate lang arbeitsunfähig und leidet noch heute an den Folgen der Attacke. Erst bei einem massiven Polizeieinsatz hatte der 44-jährige überwältigt werden können.

Der Beschuldigte, der von Anwalt Felix Dimpfl verteidigt wurde, hatte im Prozess erklärt, er habe damals Angst vor einer Fixierung gehabt und den Arzt lediglich auf Abstand halten wollen. Diese Begründung glaubte das Gericht nicht. Der 44-jährige habe dreimal "Hieb- und Stichbewegungen mit der abgebrochenen Flasche gegen den Kopf des Arztes gemacht", sagte die Vorsitzende Richterin Caroline Hillmann bei der Urteilsbegründung. Hätte er den Arzt nur auf Abstand halten wollen, dann hätte er ihn ja nicht zu verfolgen brauchen, als dieser sich hinter eine Glastüre flüchtete. Der Beschuldigte habe die ihm vorgeworfenen Taten begangen.

Urteil im Augsburger Prozess: "Gemeingefährlichkeit"

Weil der schuldunfähige Mann keine Krankheitseinsicht zeige und für eine Therapie keine Erfolgsaussichten bestünden, müsse er in der Psychiatrie untergebracht werden. Es sei zu erwarten, so die Richterin, dass er in Freiheit weitere gleichartige Taten begehe. Die Anordnung der Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung erfolgt wegen Gemeingefährlichkeit. Die Notwendigkeit wird erstmals nach drei Jahren von einem Gutachter geprüft. Danach entscheidet eine Strafvollstreckungskammer, ob der Betroffene zunächst auf Bewährung wieder freigelassen werden kann. Die Unterbringung ist prinzipiell von unbestimmter Dauer. Gegen das Urteil ist noch Revision möglich.