Auch andere Städte setzen auf Riesenräder zur Belebung

Plus Die Vorstellung, ein Riesenrad könnte dauerhaft am Königsplatz stehen, sorgt in Augsburg für Debatten. Auch andere geplante Projekte in der Stadt waren einst umstritten.

Von Andrea Wenzel

Die Anfrage zweier Unternehmen, in Augsburg dauerhaft ein Riesenrad aufstellen zu dürfen, hat für Diskussionsstoff gesorgt. Sowohl Politiker als auch Bürger sind sich uneins darüber, was sie von der Idee und dem Standort zwischen Manzù-Brunnen und McDonald's beim Königsplatz halten sollen. Von "modern und zukunftsweisend für eine Stadt wie Augsburg" bis zu "eine Verschandelung der Innenstadt" reichen die Einschätzungen unserer Leser. Dass es im Stadtrat eine Mehrheit für ein solches Vorhaben geben könnte, scheint, Stand heute, unwahrscheinlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

