Auch im Augsburg Zoo gilt ab Montag die 3G-Regel

Wer den Augsburger Zoo besuchen will, muss künftig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Dafür machen die Tierhäuser wieder auf.

Wegen der Pandemie mussten die Tierhäuser im Augsburger Zoo lange geschlossen bleiben. Am kommenden Montag, dem letzten Tag der Sommerferien, dürfen sie für Besucherinnen und Besucher wieder öffnen. Die Zooleitung verweist jedoch auf die Vorschriften zum Infektionsschutz - ab Montag gilt die 3G-Pflicht auch für einen Zoobesuch.

Zoo öffnet wieder die Tierhäuser

Danach muss jeder Zoobesucher genesen, geimpft oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. Eine medizinische Maske oder FFP2-Maske ist zu tragen, an den Kassen, in umbauten Räumlichkeiten wie Tierhäusern, WCs, oder im Freien an stark besuchten Tieranlagen, an denen die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können. Kinder unter sechs Jahren müssen keine Maske tragen.

Bei Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren ist ein normaler Mund- und Nasenschutz ausreichend. Darüber hinaus muss der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Besuchern auf dem gesamten Gelände eingehalten werden.

Augsburger Zoo: Schnelltestzentrum ist geöffnet

Das Schnelltestzentrum auf dem Zooparkplatz ist derzeit täglich von 10 bis 17 Uhr (Freitag und Samstag ab 7 Uhr) geöffnet. Weiterhin ist nach Angaben des Zoos zu beachten, dass die Kasse am Eingang nur eingeschränkt Tageskarten verkauft. Der Online-Kauf von Tickets ermögliche einen schnellen Zutritt und sei gleichzeitig die Registrierung für die Kontaktnachverfolgung. Am Wochenende sei der Online-Kauf verpflichtend, Karten gibt es in zwei Schichten, vormittags ab 9 Uhr und nachmittags ab 13 Uhr. Die Zeiten gelten für den Eintritt, nicht die Aufenthaltsdauer. Diese ist derzeit bis 18 Uhr. Besucher, die eine Jahreskarte , Freikarte oder Familiensparkarte haben, benötigen für die Kontaktnachverfolgung ein tagesaktuelles Kostenlos-Ticket. Kleinkinder unter drei Jahren benötigen kein Kostenlos-Ticket. (eva)

