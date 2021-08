Augsburg

vor 49 Min.

Auch mit 80 Jahren ist Otto Gollmitzer noch Organist und Kantor der Fuggerei

Otto Gollmitzer, 80. Ehrenamtlicher Organist in St. Markus in der Fuggerei.

Plus Aus anfänglichem Desinteresse kann sich eine Lebensaufgabe entwickeln. So ging es Otto Gollmitzer, der jetzt seit 15 Jahren die Orgel in St. Markus in der Fuggerei spielt.

Von Silvia Kämpf

Wer sonntags in die älteste Sozialsiedlung der Welt geht, taucht ein in eine eigene, einzigartige Welt. Die Gassen sind an diesem trüben Morgen noch beinahe menschenleer. Nur vereinzelt begegnen sich Bewohner in der Herrengasse, die auf dem Weg zum Gottesdienst in der Fuggerei-Kirche St. Markus sind. Am Ende des Weges bewegt sich eine schlanke Gestalt in dunkelblauer Kleidung auf den Eingang zu. Das könnte er sein. Und es ist Otto Gollmitzer, der im Alter von 80 Jahren noch regelmäßig ehrenamtlich die Orgel zum Gottesdienst spielt und die Messe als Kantor zur Urlaubsvertretung mit seinem Gesang begleitet.

