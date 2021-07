Auf dem Augsburger Rathausplatz läuft jetzt der Countdown zur Kanu-WM

Genau ein Jahr vor dem Beginn der Kanu-Weltmeisterschaft in Augsburg ist am Rathausplatz ein Countdown gestartet. Für das WM-Maskottchen läuft noch die Namenssuche.

Planen konnte man das nicht - und doch passt es perfekt zu diesem Tag. In genau einem Jahr soll in Augsburg die Kanu-Weltmeisterschaft beginnen. Dazu wurde am Montag ein Countdown, gestartet, der von nun an auf einem Bildschirm im Schaufenster des Welterbe-Infozentrums am Rathausplatz zu sehen ist. Und just an diesem Tag holte mit Sideris Tasiadis ein Augsburger die olympische Bronzemedaille im Canadier-Einer. Der Sportler schickte eine aktuelle Video-Grußbotschaft aus Japan und sagte: „Wir freuen uns riesig auf die WM dahoam.“

Die Kanu-WM in Augsburg hat einen Biber als Maskottchen

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sagte, der Kanute habe mit seinem Medaillengewinn „für die Kanu-Stadt Augsburg eine weitere Lanze“ gebrochen. Als sympathischer Botschafter der Stadt Augsburg sei er auch das Gesicht der Kanu-Weltmeisterschaft, die nächstes Jahr am Augsburger Eiskanal, der derzeit saniert wird, ausgetragen werden soll. Sportreferent Jürgen Enninger sagte, er freue sich schon jetzt auf die Eröffnungsfeier der Kanu-WM, die am 26. Juli 2022 auf dem Rathausplatz stattfinden soll.

Kerstin Kriegbaum und Joaquim Duarte haben das Maskottchen für die Kanu-WM in Augsburg gestaltet. Foto: Silvio Wyszengrad

Weil jedes größere Sportereignis auch einen kleinen Sympathieträger braucht, hat auch die Augsburger Kanu-WM ein Maskottchen. Es ist, passend zum Thema Wasser, ein verschmitzt lächelnder Biber, der von den Kommunikationsdesignern Kerstin Kriegbaum und Joaquim Duarte gestaltet wurde. Noch hat das Maskottchen keinen Namen. Eva Weber schlug vor, man könne die Bürgerinnen und Bürger nun Vorschläge für einen passenden Namen machen lassen.

Am Rathausplatz gibt es eine virtuelle Fahrt durch den Eiskanal

Außerdem gibt es jetzt einen Werbestand, der für die Kanu-WM trommeln soll. Liegestühle laden an dem Stand zum Verweilen ein, gleichzeitig soll eine virtuelle Fahrt durch den Eiskanal mithilfe einer 3-D-Brille für Action sorgen. Der Stand ist bis zur WM an mehreren Plätzen in der Innenstadt, bei Kooperationspartnern und in den Stadtteilen zu finden.

