Augsburg

15:55 Uhr

Auf dem Augsburger Stadtmarkt ist Essen jetzt auch draußen erlaubt

Plus Die Stadt Augsburg korrigiert nach der Berichterstattung unserer Redaktion ihr Vorgehen auf dem Stadtmarkt. Am ersten Tag wird das Angebot gleich sehr gut angenommen.

Von Michael Hörmann

Es war eine Regelung, die irritieren musste: Wer sich in den beiden Hallen des Augsburger Stadtmarkts mit Speisen und Getränken versorgte, durfte diese am Montag nur im Innenbereich konsumieren. Nach draußen durfte das Essen nicht mitgenommen werden. So wollte es die Stadt auch weiterhin handhaben. Nach der Berichterstattung unserer Redaktion über die Kapriolen bei der Essensausgabe, kam ganz schnell Bewegung in die Geschichte. Bereits am Dienstagmittag saßen Stadtmarkt-Kunden draußen, die Stadt korrigierte ihre ursprüngliche Entscheidung.

