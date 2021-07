Auf der „AzubiMovie expo“ können junge Leute online auf Lehrstellensuche gehen

Am 24. Juli findet die Online-Jobmesse „AzubiMovie expo“ statt. Mehr als 70 Firmen und Organisationen sind daran beteiligt und stellen über 100 Berufe vor. Die Teilnahme ist einfach.

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass Schülerinnen und Schüler es in diesem Jahr bei der Berufsorientierung schwerer hatten, als zu normalen Zeiten. Praktika und Job-Messen in Präsenz waren so gut wie nicht möglich. Umso besser, dass die heutigen Teenager mit Smartphone, Personal-Computer und Tablet aufgewachsen sind und so auch an digitalen Veranstaltungen teilnehmen können, um sich nach einer passenden Lehrstelle umzusehen. Am Samstag, 24. Juli, können sie das bei der „AzubiMovie expo“ tun – dem virtuellen Live-Messetag der „Augsburger Allgemeinen“ und ihrer Heimatzeitungen.

Über 100 Berufe werden auf der „AzubiMovie expo“ vorgestellt

Wegen der Corona-Pandemie findet die Kontaktmesse zwischen Schülerinnen und Schülern und möglichen Arbeitgebern erstmals digital statt. Sie ist im Internet zu erreichen unter: www.azubimovie.de/expo. Über 70 Unternehmen und Organisationen präsentieren von 10 bis 15 Uhr sich und mehr als 100 Ausbildungsberufe an ihren virtuellen Messeständen. Bei vielen Ausstellern können sich die Besucher am Live-Messetag Tipps und Ratschläge aus erster Hand holen. Außerdem laufen informative Videos und Vorträge. Die Messe ist im Anschluss noch bis 31. Juli im Netz besuchbar – ohne Anmeldung, ohne Kosten. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schularten und bietet auch Informationen rund um die Themen Weiterbildung und Studium.

Auch nach der Pandemie sind Fachkräfte gesucht

Für Johannes Brehm, Regionalverlagsleiter der Augsburger Allgemeinen und Projektleiter des digitalen Messetages, besteht „die zwingende Notwendigkeit, dass junge Menschen mit den Ausbildungsbetrieben in Kontakt kommen“. Die digitale Börse sei dazu eine gute Gelegenheit. Zudem seien auch nach der Pandemie weiter Fachkräfte gefragt. Darauf hatten zuletzt auch die Handwerks- sowie die Industrie- und Handelskammer in Augsburg hingewiesen. Auch sie versuchen, mit verschiedenen digitalen Angeboten auf junge Menschen zuzugehen. (AZ)