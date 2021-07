Auftakt des Friedensfest-Programms gibt Einblick in den harten Pflegealltag

Plus Das Ensemble Careslam! zeigt, dass die Arbeit im Krankenhaus nicht erst seit Corona schwer ist. Bis 8. August gibt es in Augbsurg Veranstaltungen unter dem Motto „Fürsorge“.

Er ist Kinderkrankenpfleger und arbeitet auf einer Chirurgie-Station. Außerdem ist er Rettungssanitäter. Normalerweise hat er einfache Rezepte für Eltern und Kinder mit kleinen Verletzungen: Kühlen, Pusten, Kuscheln. „Kinder sind zäh“, sagt er. Aber jetzt ist er geladen. Kurz davor, den Job im Krankenhaus hinzuschmeißen. „Wir werden abgezogen von unseren Aufgaben, müssen Lücken stopfen“, erklärt er. Als Darsteller des Projekts "Careslam!", das zur Eröffnung des Augsburger Friedensfest-Programms im Textil- und Industriemuseum (tim) auftritt, spielt er sich selbst. Eindringlich berichtet er vom Arbeitsalltag, den vor allem, aber nicht erst Corona erschwert hat.