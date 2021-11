Augsburg

07:38 Uhr

Aufwachsen in Armut: "Habe mir immer ein normales Leben gewünscht"

Noel lebt in der Fuggerei. Er ist einer der jüngsten Bewohner. Seine Nachbarinnen und Nachbarn nennt er liebevoll „Omis und Opis“.

Plus Keine Altersgruppe ist so häufig von Armut betroffen wie junge Erwachsene. Noel aus Augsburg ist einer von ihnen. Wie er dagegen kämpft und was sich ändern müsste.

Von Jonathan Lindenmaier

Als Kind war Noel Guobadia häufig neidisch. "Schon im Kindergarten habe ich mir immer ein normales Leben gewünscht – wie die anderen Kinder", erzählt er. "Ich wollte zum Beispiel eigene Kleidung haben, keine Secondhand-Klamotten, die ich mir mit meiner Schwester teilen muss."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen