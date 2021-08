Augsburg

Augsburg Airways kehrt zurück - allerdings ohne eigene Flieger

Plus Ein Augsburger Unternehmen hat sich die Namensrechte der ehemaligen Regionalfluggesellschaft gesichert. Eigene Flieger hat die Freitag GmbH nicht. Wie das Geschäftsmodell aussieht.

Von Michael Hörmann

Der Name trug Augsburg einst in die Welt: Die Regionalfluggesellschaft Augsburg Airways war viele Jahre lang das Aushängeschild für den Flughafen Augsburg. Bis zu fünf innerdeutsche Flugverbindungen wurden angeboten. Es ging unter anderem nach Frankfurt zum internationalen Drehkreuz, Augsburg war quasi auf dem Luftweg mit der Welt verbunden. Die Fluggesellschaft, die Mitglied im Team Lufthansa war, durchlebte allerdings wirtschaftlich schwere Zeiten, die im Jahr 2013 zum Aus führten. Jetzt gibt es in Augsburg einen Neuanfang, allerdings ist dieser Schritt mit der Vergangenheit nicht zu vergleichen. Was geblieben ist, ist allein der Name. Das Unternehmen bietet aber keine Flüge mehr.

