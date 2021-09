Augsburg

Augsburg bekommt ein Lokal direkt am Lech - wann die Floßlände eröffnet

Plus Bald eröffnet Gastronom Stefan "Bob" Meitinger die Floßlände im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Was die Besucher in dem Lokal am Fluss erwartet.

Von Silvia Kämpf

Es hat länger gedauert als geplant, doch nun soll die Floßlände bald öffnen: Gastronom Stefan "Bob" Meitinger will am 8. Oktober mit seiner Gastronomie am Lechufer in Lechhausen starten. Bauherr Umberto Freiherr von Beck-Peccoz und Bauleiterin Gwendolyn Freifrau von Beck-Peccoz übergaben vor kurzem die Schlüssel an den Gastronomen. 100 Gäste sollen künftig Platz finden. Die Investition in das Gebäude mit umlaufender Terrasse beziffert Beck-Peccoz, Chef der Brauerei Kühbach, auf mehr als 1,2 Millionen Euro.

