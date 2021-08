Augsburg

vor 16 Min.

Augsburg gedenkt erstmals des Völkermords an den Sinti und Roma

Plus Erstmals seit Kriegsende gedachte die Stadt des deutschen Völkermords an den Sinti und Roma. Ein Achtungserfolg für eine Minderheit, die auch in Augsburg um Anerkennung kämpft.

Von Stefanie Schoene

Still, erhaben und irgendwie trotzig ruhen die vier Familiengrüfte auf dem Oberhauser Nordfriedhof in der Sonne. In den glänzenden Marmorplatten spiegeln sich die Bäume. Es ist der 2. August, seit 2015 ein EU-weiter Gedenktag zum Völkermord an den Sinti, Roma und Reisenden. In der Nacht auf den dritten August 1944 wurden in Auschwitz nach langen Kämpfen die letzten verbliebenen 4200 Sinti und Roma von der SS ermordet. Erstmals erinnerte die Stadt Augsburg offiziell mit einer Gedenkfeier an diesen Völkermord, dessen Überlebenden nach dem Krieg auch in Augsburg Siedlungsplätze zugewiesen wurden. Die Feier fand vor der Gedenktafel statt, die seit 2018 an der Wand der Aussegnungshalle auch an die Diskriminierungen dieser Minderheit erinnert, die dem Völkermord vorausging. Wie die Tafel ist auch die offizielle Gedenkfeier ein Arbeitserfolg des 2016 gegründeten Verbandes.

