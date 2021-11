Augsburg

Augsburg geht beim Christkindlesmarkt einen anderen Weg als München

Plus Wirtschaftsreferent Hübschle erläutert, warum eine Absage des Christkindlesmarktes derzeit nicht nötig ist. Am Donnerstag startet das Winterland in Augsburg.

Von Michael Hörmann

Noch hält die Stadt Augsburg daran fest, dass der Augsburger Christkindlesmarkt am kommenden Montag, 22. November, starten soll. Dies sagte am Dienstag Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle auf Anfrage unserer Redaktion. Dass die Stadt München ihren Weihnachtsmarkt am Marienplatz abgesagt habe, spiele zunächst für das Augsburger Vorgehen keine Rolle. Ähnlich wie Nürnberg will Augsburg die Austragung der Großveranstaltung ermöglichen. Absagen von Weihnachtsmärkten in Augsburger Stadtteilen sind bislang ebenfalls nicht bekannt. Am Donnerstag startet das Winterland vor der City-Galerie in seine mittlerweile elfte Auflage.

