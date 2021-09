Augsburg

vor 41 Min.

Augsburg im Wahlkampf-Endspurt: So ringen die Kandidaten um jede Stimme

Plus CSU-Mann Volker Ullrich hat sich einen Wahlkampf-Marathon auferlegt, die Kandidatinnen von SPD und Grünen hoffen. So läuft der Endspurt vor der Wahl in Augsburg.

Von Stefan Krog

Die Ansage kommt hart und gleich zu Beginn des Gesprächs. "Wenn Sie verlieren, dann wegen Laschet", sagt eine Frau aus Hochzoll, die mit ihrem Mann unterwegs und nach eigenem Bekunden grundsätzlich CSU-Wählerin ist. "Das können Sie auch dem Söder ausrichten", gibt sie dem CSU-Direktkandidaten Volker Ullrich an seinem Wahlkampfstand in der Annastraße noch mit auf den Weg und verabschieden sich. Immerhin mit der Botschaft, dass sie Ullrich ganz gut fänden. Ullrich versucht zu kontern: Laschet gehe auf Menschen zu, er kenne ihn auch persönlich und er sei glaubwürdig, die Bilder im TV nach der Flutkatastrophe seien in der Tat nicht glücklich gewesen . Doch gegen Anti- oder Sympathien lässt sich schlecht argumentieren. Ullrich verlässt den Wahlkampfstand nach einer guten halben Stunde, eilt weiter nach Haunstetten zum Wochenmarkt, von dort aus zur Kundgebung im ehemaligen Gaswerk mit Laschet als Redner. Am Abend geht es noch auf ein Weinfest nach Königsbrunn. Ullrich, der zum Ausgleich gerne joggt, hat sich einen Wahlkampf-Marathon auferlegt.

