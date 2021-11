Augsburg ist jetzt Corona-Hotspot: Das gilt ab Dienstag in der Stadt

Die Stadt Augsburg erreicht die Corona-Warnstufe Rot. Ab Dienstag gelten daher strengere Regeln - das bedeutet vor allem mehr 2G.

Die Corona-Zahlen steigen auch in der Stadt Augsburg weiter an. Am Montag wurde bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 300 überschritten. Damit gilt die Stadt nun auch als lokaler Hotspot, die Corona-Ampel steht auf Rot. Ab Dienstag gelten deshalb strengere Corona-Regeln - was vor allem mehr 2G bedeutet. Augsburg nimmt damit aber - anders als bei der zweiten Welle im vergangenen Herbst - keine Sonderrolle ein. Der Landkreis Augsburg gilt bereits seit dem Wochenende als Hotspot und vermutlich schon am Mittwoch wird in ganz Bayern die Corona-Ampel auf Rot springen. Dann werden die schärferen Regeln überall gelten. Was bedeutet die rote Ampel nun für Augsburg?

Einen Lockdown soll es - zumindest bis jetzt - nicht geben. Das hatten Bundes- und Landespolitiker zuletzt immer wieder betont. Augsburg wird auch nicht über die bayernweiten Regeln hinausgehen. Allerdings wird der Zugang zu Veranstaltungen, Gastronomie und auch zum Arbeitsplatz, wie es die bayerische Corona-Ampel vorsieht, nun strenger geregelt. Folgendes gilt in Augsburg daher ab Mitternacht:

2G bei Veranstaltungen und im Kultur- und Sportbereich: Wo bislang Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt hatten, reicht jetzt ein negatives Testergebnis nicht mehr aus. Zutritt haben nur noch Geimpfte und Genesene. Das betrifft unter anderem Theater, Sportveranstaltungen und Kinos. In Clubs und Diskotheken gilt 2G schon seit dem Wochenende, als die gelbe Ampelphase erreicht worden ist.

Wo bislang Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt hatten, reicht jetzt ein negatives Testergebnis nicht mehr aus. Zutritt haben nur noch Geimpfte und Genesene. Das betrifft unter anderem Theater, Sportveranstaltungen und Kinos. In Clubs und Diskotheken gilt 2G schon seit dem Wochenende, als die gelbe Ampelphase erreicht worden ist. 3G plus in der Gastronomie : In Hotels, Restaurants und bei körpernahen Dienstleistungen (zum Beispiel beim Friseur) gilt weiterhin die 3G-Plus-Regel. Neben einem Impf- oder Genesenen-Nachweis reicht dort auch ein negativer PCR-Test.

In Hotels, Restaurants und bei körpernahen Dienstleistungen (zum Beispiel beim Friseur) gilt weiterhin die 3G-Plus-Regel. Neben einem Impf- oder Genesenen-Nachweis reicht dort auch ein negativer PCR-Test. 3G am Arbeitsplatz: In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten gilt für die Beschäftigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben, die 3G-Regel. Wer nicht geimpft ist, muss zweimal die Woche einen negativen Schnelltest vorweisen.

In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten gilt für die Beschäftigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben, die 3G-Regel. Wer nicht geimpft ist, muss zweimal die Woche einen negativen Schnelltest vorweisen. Für Kinder und Jugendliche gilt: Aufgrund der regelmäßigen Tests in Schulen haben Kinder und alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Impfstatus auch dort Zutritt, wo die 3G-plus-Regel Anwendung findet. Bei 2G haben auch Kinder unter 12 Jahren Zutritt. Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren haben bei 2G nur dann Zutritt, wenn sie nachweislich geimpft oder genesen sind.

Aufgrund der regelmäßigen Tests in Schulen haben Kinder und alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Impfstatus auch dort Zutritt, wo die 3G-plus-Regel Anwendung findet. Bei 2G haben auch Kinder unter 12 Jahren Zutritt. Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren haben bei 2G nur dann Zutritt, wenn sie nachweislich geimpft oder genesen sind. Schulen: An den Schulen in Augsburg ändert sich durch die rote Ampelphase zunächst nichts. Jetzt, nach den Herbstferien, müssen - wie überall in Bayern - auch im Klassenzimmer Masken getragen werden. Bislang ist vorgesehen, dass die Maskenpflicht an Grundschulen für eine Woche gilt, an weiterführenden Schulen für zwei Wochen. Es bleibt auch bei den regelmäßigen Tests.

Die Inzidenz liegt in der Stadt Augsburg an diesem Montag laut RKI bei 304,9. Wie die Stadt informiert, werden 182 Neuinfektionen gezählt. Aktuell sind 1629 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Stadt 435 Corona-Todesfälle gezählt.

Lesen Sie dazu auch