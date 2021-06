Augsburg kündigt nach Ärger in der Maxstraße intensive Kontrollen an

Für Feiernde in der Augsburger Innenstadt gibt es am Wochenende strengere Regeln. Unter anderem wird das Glasverbot ausgeweitet. Stadt und Polizei wollen verstärkt kontrollieren.

Der große Andrang von Nachtschwärmern in der Innenstadt am vergangenen Wochenende hat die Stadt zu Einschränkungen für die Gastronomie veranlasst. Ab sofort dürfen donnerstags, freitags und samstags Getränke zum Mitnehmen nur noch bis 22 Uhr verkauft werden. Des Weiteren wird das zwischen 19 und 5 Uhr im Bereich der Innenstadt geltende Verbot von Glasflaschen auch auf den Bereich rund um die Ludwigstraße ausgeweitet, wo ebenfalls zahlreiche Lokale angesiedelt sind.

Augsburgs Nachtschwärmer müssen mit Kontrollen rechnen

Die Stadt kündigt an, dass Polizei und Ordnungsbehörde in allen Bereichen die Einhaltung der Regeln intensiv kontrollieren werden. Auch mit Taschenkontrollen sei zu rechnen. Ein privater Sicherheitsdienst werde verstärkt auf das Glasverbot achten. Ebenso verboten ist das Mitführen mobiler Lautsprecher. Die Außengastronomie muss entsprechend der bayernweiten Regelung um 24 Uhr schließen.

34 Bilder Ruhe an der "Partytanke", Hochbetrieb in der Innenstadt Foto: Annette Zoepf

"Die Polizei möchte keine Spielverderberin sein, aber der friedliche Aufenthalt ist das Recht aller und nicht einiger weniger, die für sich Sonderrechte in Anspruch nehmen und dadurch die Sicherheit aller stören oder gar gefährden", so Polizeivizepräsident Markus Trebes: "Die Polizei wird solch ein Verhalten nicht tolerieren und auch weiterhin stark im Innenstadtbereich präsent sein, sowohl uniformiert als auch in zivil. Aggressionen und gezielte Provokationen werden wir konsequent unterbinden, damit der Sommer in der Stadt für alle friedlich Feiernden schön wird."

OB Eva Weber behält sich weitere Maßnahmen in der Innenstadt vor

Angesichts der jüngsten tätlichen Übergriffe in der Innenstadt appelliert auch Oberbürgermeisterin Eva Weber an die Feiernden, sich an die Regeln zu halten: "Es darf nicht sein, dass einige wenige in aggressiver Stimmung den Abend von so vielen leichtfertig aufs Spiel setzen, die sich vorbildlich an die Regelungen halten." Deshalb werde das Sicherheitskonzept des Stadtsommers 2021 nun verschärft. "Wir werden uns auch das kommende Wochenende genau ansehen und dann entscheiden, ob wir weitere Maßnahmen prüfen und umsetzen müssen."

Mit Kontrollen muss am Wochenende auch die Auto-Tuner- und -Poser-Szene in Augsburg rechnen. Die Polizei kündigte wie auch schon am vergangenen Wochenende entsprechende Einsätze an Treffpunkten in der Stadt und der Region an. (AZ/bau)