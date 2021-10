Augsburg leuchtet: großer Besucherandrang bei den Light Nights

Plus Die beleuchtete Innenstadt lockt bei den "Light Nights" zehntausende Menschen nach Augsburg - viele sind begeistert. Wie geht es mit der Veranstaltung weiter?

Man musste keine Straßenumfrage machen, um zu sehen, wie gut den Menschen bei den Augsburger Light Nights die beleuchtete Innenstadt gefiel. Ob auf dem Rathausplatz oder im Innenhof des Schaezlerpalais - überall konnte man in den Gesprächen die Begeisterung der Besucher heraushören. Auch auf Facebook und anderen sozialen Plattformen im Internet teilten die Besucher ihre Bilder vom illuminierten Rathaus, Perlachturm oder anderen historischen Gebäuden. Die dreitägige Veranstaltung wurde in diesem Jahr nach 2019 zum zweiten Mal durchgeführt.