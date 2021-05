Augsburg

Augsburg profitiert nicht von Sonderlieferung für Impfstoff

Der Freistaat vergibt 30.000 Sonderdosen des Impfstoffs von Johnson&Johnson an ausgewählte Landkreise und Städte. Augsburg ist nicht darunter.

Die Stadt Augsburg wird von dem bayerischen Sonderprogramm mit 30.000 Impfdosen des Herstellers Johnson&Johnson nicht profitieren. Kriterien bei der Zuteilung an die Landkreise waren laut Freistaat die Inzidenz und die Zahl der niedergelassenen Ärzte, die impfen. Teils weichen die Quoten der Impfungen, die in Arztpraxen erfolgen, zwischen den Regionen ganz erheblich voneinander ab.