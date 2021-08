Augsburg setzt weiterhin auf die K.I.D.S.-Familienstützpunkte

Die K.I.D.S.-Familienstützpunkte in Augsburg haben sich etabliert. Wegen neuer Aufgaben soll das Konzept jedoch weiterentwickelt werden.

Seit rund 15 Jahren gibt es in Augsburg die K.I.D.S.-Familienstützpunkte, die auf vier Standorte im Stadtgebiet verteilt sind. Sie sind Anlaufstelle für Eltern, die Hilfe bei der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihr Kind benötigen, Beratungsbedarf in Sachen Erziehung haben oder mit Gleichgesinnten zusammenkommen wollen. Angedockt sind darüber hinaus Gruppen, in denen Kinder betreut werden.

Die Stadt will auch weiterhin auf die Stützpunkte setzen, weil sie sich gut etabliert hätten. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie wird das Konzept jedoch weiterentwickeln. Damit soll zum einen dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz Rechnung getragen werden. Zum anderen wirkt sich der für März 2022 geplante Start der Kita-Anmeldung über ein elektronisches Portal auf die Arbeit der Familienstützpunkte aus, die sich in der Innenstadt, Kriegshaber, Lechhausen und Göggingen befinden. (bau)

