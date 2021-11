Augsburg soll in der Vorweihnachtszeit wieder festlich beleuchtet werden

Augsburg möchte sich auch in Zeiten steigender Corona-Zahlen als attraktive Einkaufsstadt präsentieren. Dabei spielt der Christkindlesmarkt eine wichtige Rolle.

Ekkehard Schmölz ist Leiter des Stadtmarketings in Augsburg. Seine Aufgabe ist es unter anderem, Werbung für Augsburg zu betreiben. Gerade in der Vorweihnachtszeit will sich die Stadt trotz der hohen Corona-Zahlen als attraktives Einkaufszentrum präsentieren. Wenn Schmölz nun in einem Satz sagen müsste, warum der Besuch lohnt, fällt seine Antwort wie folgt aus: "Festliche Beleuchtung, der Duft von Glühwein in der Luft, wunderschön geschmückte Schaufenster - Augsburg lädt mit seiner stimmungsvollen Adventsatmosphäre in seine Innenstadt ein."

In der Augsburger Altstadt hängen wieder die Kronleuchter. Foto: Silvio Wyszengrad

Es sind aber deutlich mehr Aspekte, die für Schmölz eine Rolle spielen. Unter anderem geht es um den Christkindlesmarkt. "Augsburg Marketing begrüßt die Entscheidung des Wirtschaftsreferenten und der Stadt Augsburg, den Christkindlesmarkt unter den beschlossenen Sicherheitsauflagen durchführen zu wollen", sagt Schmölz. Dies sei für die Marktleute genauso wichtig, wie für den Innenstadthandel und die umliegende Gastronomie. Um die Ansteckungsgefahr vor Corona zu minimieren, gebe es ein Hygienekonzept: "Wir haben gemeinsam darauf geachtet, dass es zu bestimmten Stoßzeiten zu keinen Menschenansammlungen kommt." Deshalb gebe es kein Engelesspiel und keine Shopping-Night.

Menschen, die große Ansammlungen meiden, könnten den Christkindlesmarkt dennoch besuchen, sagt Schmölz: "Wem der Andrang gerade am Abend zu groß ist, hat die Gelegenheit, auch an weniger frequentierten Tagen oder Uhrzeiten das vorweihnachtliche Augsburg zu entdecken - zum Beispiel montags oder am Vormittag."

Die Regio Tourismus Augsburg wirbt für den Christkindlesmarkt

Augsburg Marketing wirbt nicht selbst für den Christkindlesmarkt. Dies ist Angelegenheit der Regio Tourismus GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg und den Schaustellern. Für den Markt werde natürlich auch im Umland geworben. Augsburg Marketing kümmert sich um die Werbung für die sogenannte Augsburg Winterzeit. Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Stadterlebnisportal augsburg-city.de.

Ähnlich wie in früheren Jahren soll Augsburg in der Vorweihnachtszeit wieder festlich leuchten. Auch in diesem Jahr gebe es die Weihnachtsbeleuchtung in den bekannten Straßenzügen inklusive der Kronleuchterinstallation in der Altstadt. Die Beleuchtung hängt bereits. Eingeschaltet wird sie traditionell zum Start des Christkindlesmarkts am Montag, 22. November. Derzeit ist aber nicht sicher, ob der Markt stattfindet. Leuchten wird Augsburg allemal.

"Wir werden zusätzlich auch wieder eine spezielle Fassadenbeleuchtung anbieten, und zwar am Königsbau", informiert Schmölz. Außerdem schaffe man am Eingangstor zur Fußgängerzone einen Corona-sicheren Selfie-Point im Bereich des Manzù-Brunnens. Dort gibt es eine kleine Lichtinstallation mit Engelsflügeln. "Manche werden sich daran erinnern, dass diese Installation im Vorjahr auf dem Rathausplatz stand." Neu sei ein kleineres Flügelpaar speziell für Kinder. Die Aktion läuft vom 22. November bis 6. Januar. In diesem Bereich steht zudem der Gepäckbus der Stadtwerke Augsburg.

Kunden können sich Einkäufe nach Hause bringen lassen

Thema Einkauf: Weiterhin gibt es das Angebot "Shop & Drop". Auch in der Shop & Drop-Station im ersten Stock bei Bücher Pustet in der Karolinenstraße kann man seine Einkäufe entweder zwischenlagern oder - wenn man im Stadtgebiet Augsburg wohnt - auch vom Boxboten zu seiner Wunschuhrzeit per Fahrrad nach Hause liefern lassen - ohne Unkosten. "Außerdem werden wir zum ersten Mal im Umland den Augsburg-City-Gutschein bewerben", erläutert Schmölz. Hintergrund: Der Gutschein sei in wenigen Tagen auch direkt online zu bestellen.

