Augsburg

vor 11 Min.

Augsburg wartet auf die Ankunft von afghanischen Ortskräften

Afghanische Ortskräfte und ihre Familien werden vorübergehend in Übergangswohnheimen untergebracht, etwa in der Windprechtstraße in Augsburg.

Plus In den vergangenen Monaten kamen mehr asylsuchende Afghanen nach Augsburg. Evakuierte Personen sind bislang noch nicht unter ihnen. In den Unterkünften gäbe es freie Plätze.

Von Miriam Zissler

Wolfgang Taubert ist bereit. Seit Jahren kümmert sich der Projektkoordinator Sport und Integration des Freiwilligen-Zentrums Augsburg um geflüchtete Menschen. Sobald die ersten afghanischen Ortskräfte und ihre Familien, die derzeit durch die Bundesrepublik aus ihrem Land ausgeflogen werden, nach Augsburg kommen, will er ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch bislang sind noch keine Ortskräfte hier angekommen. Stadt und Regierung von Schwaben haben noch keine Erkenntnisse, wie viele Personen Augsburg zugeteilt werden. Es gibt derzeit aber Kapazitäten für eine Aufnahme in den Augsburger Unterkünften.

