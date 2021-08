Augsburg

Augsburg will 2021 den Trubel am Christkindlesmarkt eindämmen

Plus 2020 war der Augsburger Christkindlesmarkt abgesagt worden. Für 2021 laufen längst die Planungen. Was sich gegenüber früheren Jahren ändern wird.

Von Michael Hörmann

In knapp drei Monaten soll der Augsburger Christkindlesmarkt losgehen. Offizieller Auftakt ist am Montag, 22. November. Bis Heiligabend soll die Großveranstaltung laufen. Doch ob auch wirklich am Rathausplatz und anderen Orten in der Innenstadt eine vorweihnachtliche Stimmung einzieht, ist wegen der Corona-Pandemie offen. Im Vorjahr war der Christkindlesmarkt abgesagt worden. Dies steht gegenwärtig aber nicht zur Diskussion. Die Stadt plant bereits, wie die Veranstaltung ablaufen könnte, klar ist: Es wird Einschränkungen geben.

