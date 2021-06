Augsburg

18:45 Uhr

Augsburg will bald Eltern von Kita- und Schulkindern gegen Corona impfen

Plus Die Impfkampagne in Augsburg wird ausgeweitet. Auch sozial Schwächere sollen jetzt besser erreicht werden. Einfach wird das aber nicht: Das Interesse an den Impfaktionen bei der Tafel war überschaubar

Von Andrea Baumann

Der Großteil der bereits geimpften Augsburgerinnen und Augsburger ist im Impfzentrum an der Bgm.-Ulrich-Straße gegen das Coronavirus immunisiert worden. Seit einiger Zeit spielen bei der Kampagne auch niedergelassene Mediziner und Betriebsärzte eine Rolle. Darüber hinaus will die Stadt eine Reihe von dezentralen Impfangeboten machen, um auch diejenigen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die weniger Zugang zu den üblichen Anlaufstellen haben. Erste Erfahrungen zeigen, dass das nicht unbedingt einfach wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

