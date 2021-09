Augsburg

Augsburg will die Radmarkierung in der Hermanstraße prüfen

Die Radwegmarkierungen in der Hermanstraße sind bei Nacht nur mäßig gut sichtbar. Die Stadt will nun versuchen, die Lage zu verbessern.

Plus Nachts sind die provisorischen Radmarkierungen in der Augsburger Hermanstraße schlecht zu sehen. Woanders funktioniert das besser.

Die Stadt will die provisorischen Radweg-Markierungen in der Hermanstraße, die dort für einen Verkehrsversuch aufgebracht wurden, noch einmal überprüfen. Die gelben Markierungen hätten wohl eine schlechtere Reflexionsfähigkeit bei Nacht, so Tiefbauamtsleiter Gunther Höhnberg.

