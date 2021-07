Augsburg

30.06.2021

Augsburger Ackermann-Straße bekommt ein neues Gesicht

Plus Bald startet der Bau der neuen Zentrale der WBG, die ein 29 Meter hohes Gebäude plant. Doch in der Augsburger Bürgermeister-Ackermann-Straße ändert sich noch mehr.

Von Stefan Krog

An der Bürgermeister-Ackermann-Straße wird in Kürze ein neues Hochhaus entstehen: Die Wohnbaugruppe, das städtische Wohnungsbauunternehmen, wird dort ab August eine neue Unternehmenszentrale errichten. Das Gebäude wird rund 29 Meter hoch und entsteht auf dem ehemaligen deutsch-amerikanischen Volksfestplatz zwischen Reinöhl- und Sommestraße. Der neue Komplex soll die Verwaltung, bisher in der Rosenaustraße ansässig, und die Werkstätten, bisher in der Schillstraße in der Firnhaberau, zusammenführen. Was die Kosten betrifft, gibt es Änderungen zur ursprünglichen Planung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen