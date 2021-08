Augsburg

Augsburger Afghane bittet Oberbürgermeisterin Eva Weber um Hilfe

Plus Abdul Hakim Sakhizada hat als Dolmetscher für die Bundeswehr im Kundus gearbeitet und erhielt 2014 Asyl. Seither lebt er in Augsburg und hat große Angst um seine Familie.

Von Miriam Zissler

Abdul Hakim Sakhizada sitzt auf einer Bank auf dem Elias-Holl-Platz und weint. Der Afghane macht sich große Sorgen um seine Mutter und die Familien seiner Brüder und Schwestern, die sich in einem Haus in Kabul verstecken. Die Taliban gehen in der afghanischen Hauptstadt von Tür zu Tür. Sakhizada hat Angst, dass sie seiner Familie etwas antun. Schon oft wurden seine Familienmitglieder seinetwegen bedroht und auch gefoltert. Abdul Hakim Sakhizada hat im Kundus als Ortskraft für die Bundeswehr gearbeitet. Aufgrund eines Vorfalls haben seine Frau und er Asyl in Deutschland erhalten und leben seit 2014 in Augsburg.

