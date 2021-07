Augsburger Allianz für Arbeit setzt sich für Praktikumsplätze ein

Weil in der Corona-Krise kaum Praktika oder Stellenbörsen stattfanden, fehlt einigen Schülern in Augsburg die berufliche Orientierung. Jetzt gibt es neue Angebote.

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt sei trotz Corona nach wie vor gut, berichtet die Agentur für Arbeit Augsburg, dennoch fehlten den Jugendlichen Orientierungsmessen, persönliche Beratungsgespräche und Praktika auf ihrem Weg in die Arbeitswelt. Hier wurde jetzt nachgebessert.

Projekt "Schülerpraktikum 2021" der Augsburger Allianz für Arbeitsplätze

Die Augsburger Allianz für Arbeitsplätze - ein Bündnis aus Kammern, Verbänden, der Stadt, Gewerkschaften und der Arbeitsagentur - hat das Projekt "Schülerpraktikum 2021" ins Leben gerufen. So sollen Jugendlichen und Ausbildungsbetrieben Praktika unter Corona-Bedingungen ermöglicht werden. Erste Erfolge seien sichtbar: Von 90 Interessenten hätten bereits 60 eine Praktikumsstelle in Aussicht.

Insgesamt seien 130 Praktika zu vergeben. Dabei würden die Berufsberaterinnen und Berufsberater als Vermittler zwischen Schülern und Arbeitgebern fungieren. Dazu bietet die Agentur in Augsburg eine Videoberatung an, die Bundesagentur für Arbeit macht zudem auf ihrer Internetplattform Angebote zur Berufsorientierung. Auch Eltern finden hier Tipps, wie sie ihre Kinder bei der Suche nach der passenden Ausbildung unterstützen können.

Bewerbertag von Go Ahead am Hauptbahnhof

Derzeit gebe es weniger jungen Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seien, als zuletzt. Das macht einigen Branchen Sorgen. Viele gehen nun aktiv auf künftige Mitarbeiter zu, so wie das Bahnunternehmen Go Ahead. Es lädt am 16. Juli am Augsburger Hauptbahnhof zum Bewerbertag ein. Interessenten können hier ihre Bewerbungsunterlagen direkt abgeben oder mit der Personalabteilung ins Gespräch kommen. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.