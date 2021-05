Augsburg

vor 16 Min.

Augsburger Autofahrer fahren auf viel PS und die Farben Grau und Silber ab

Plus Welche Farben und Marken bei den Autobesitzern in Augsburg besonders beliebt sind und in welchen Stadtteilen die Autodichte am höchsten ist. Das Statistikamt liefert Antworten.

Von Stefan Krog

Die Autos in Augsburg sind immer stärker motorisiert: Laut einer Auswertung der Daten der Kfz-Zulassungsstelle ist die durchschnittliche Leistung von 126 PS im Jahr 2017 auf 133 PS im Jahr 2020 gestiegen. Tendenziell am meisten Wert auf viel Leistung legen Autoeigentümer im Alter zwischen 40 und 50, so eine Auswertung des Statistikamtes. Wie berichtet legte im vergangenen Jahr die Zahl der in Augsburg zugelassenen Autos und die Pkw-Dichte weiter zu, obwohl das Wachstum bei den Einwohnern auch corona-bedingt stagnierte. Bei den privat zugelassenen Autos gab es eine deutliche Steigerung von 400 Stück pro 1000 Einwohner (Ende 2019) auf 406 (Ende 2020). Offenbar legten sich die Augsburger in der Corona-Pandemie verstärkt Autos zu. Bei den gewerblich zugelassenen Autos gab es hingegen einen Dämpfer.

Themen folgen