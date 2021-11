Augsburger Bahnhofsmission kann ihr Angebot ausweiten

Plus Die Einrichtung erhält nun einen jährlichen städtischen Zuschuss. Davon profitieren "Stammgäste", Gestrandete und mobil eingeschränkte Personen.

Die Bahnhofsmission in Augsburg ist eine feste Anlaufstelle für viele Menschen, die keinen festen Wohnsitz und auch sonst wenig im Leben haben. Sie bekommen dort eine Kaffee, eine Semmel und auch ein Gespräch. Bei Problemen werden Ansprechpartner vermittelt. Die Bahnhofsmission hilft aber auch Menschen, die nicht mobil sind, und kümmert sich um Personen auf der Durchreise, die in Augsburg gestrandet sind. Aufgrund eines jährlichen Zuschusses von 30.000 Euro kann die Bahnhofsmission ihre Öffnungszeiten jetzt ausweiten.