Augsburg

vor 51 Min.

Augsburger Betriebe müssen durch 3G-Regel neue Herausforderungen stemmen

Auch an den Türen von Unternehmen hängt jetzt der Hinweis auf 3G.

Plus Noch läuft die Umsetzung der 3G-Regel nicht in allen Unternehmen reibungslos ab, schon werden Verschärfungen angekündigt. Was das für Firmen im Raum Augsburg bedeutet.

Von Andrea Wenzel

Für Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten gilt seit einigen Tagen die 3G-Regel. Das bedeutet, nur noch Mitarbeitende, die geimpft, genesen oder negativ testet sind, dürfen weiter vor Ort arbeiten - mit Ausnahme des Handels sowie des Öffentlichen Personennahverkehrs. Den entsprechenden Nachweis hierfür sollen Unternehmen künftig sogar täglich kontrollieren, das geht aus einem aktualisierten Entwurf für das Corona-Regelwerk hervor, das von den Ampel-Parteien an diesem Donnerstag im Bundestag beschlossen werden soll. Bislang ist es ausreichend, dass Ungeimpfte an zwei Tagen der Wochen einen Negativnachweis erbringen. Aber wie soll das in der Praxis funktionieren?

