Augsburg

vor 44 Min.

Augsburger Bischof rät jungen Priestern: "Habt keine Angst vor Frauen!"

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier ermunterte kürzlich bei der Priesterweihe junge Geistliche, keine Angst vor Frauen zu haben. Wie engagierte Katholikinnen diesen Vorstoß finden.

Von Andrea Baumann

"Bringen Sie fähige Frauen ins Spiel! Lassen Sie sich von ihnen beraten! Nehmen Sie ihre Meinung ernst! Es wird Sie weiterbringen." Wer diese Worte einem Manager (oder einer Managerin) im Gespräch mit einem aufstrebenden Mitarbeiter zuschreibt, liegt mit diesem Tipp gar nicht so falsch. Allerdings fiel der eindringliche Appell nicht in der Chefetage eines Wirtschaftsunternehmens, sondern im Augsburger Dom. Dort weihte Bischof Bertram Meier vor wenigen Tagen vier Diakone zu Priestern und ermunterte bei dieser Gelegenheit die jungen Geistlichen, eine geschwisterliche Kirche zu fördern und selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. "Habt keine Angst vor Frauen! Das gilt nicht nur für Maria. Ich meine die Frauen, denen ihr begegnet in der Pfarrei, mit denen ihr arbeitet in der Jugend oder im Seelsorgeteam." Diese Worte gab der Bischof den neu geweihten Pfarrern mit auf den Weg.

