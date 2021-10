Augsburg

07:50 Uhr

Augsburger Christkindlesmarkt soll stattfinden - doch es gibt eine Hürde

Plus Das Kabinett in München macht den Weg für Weihnachtsmärkte in Bayern frei - auch für den Christkindlesmarkt 2021 in Augsburg. Doch es gibt noch immer Fallstricke.

Von Michael Hörmann

Im Vorjahr fiel der Augsburger Christkindlesmarkt wegen der Corona-Pandemie aus. In der Vorweihnachtszeit stand lediglich ein Tannenbaum auf dem verwaisten Rathausplatz. Dieses Jahr soll der Christkindlesmarkt wieder stattfinden. Ein endgültiges Okay lässt jedoch weiter auf sich warten. Auch wenn das bayerische Kabinett die Austragung von Weihnachtsmärkten in Bayern grundsätzlich billigt, steckt der Teufel im Detail. Darauf weist Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle gegenüber unserer Redaktion hin. Er nennt auch einen Zeitpunkt, zu dem spätestens entschieden sein muss: Es ist der 20. Oktober. Nur einen Monat später, am Montag, 22. November, soll der Markt beginnen.

