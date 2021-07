Augsburger Feuerwehr-Leitstelle hilft Flutopfer in Rheinland-Pfalz

Weil beim Notruf in Koblenz kein Durchkommen war, benachrichtigte eine im Dach eingeschlossene Schwangere ihre Augsburger Freundin. Die wählte die hiesige 112.

Die Integrierte Leitstelle der Augsburger Feuerwehr hat indirekt im Flutgebiet in Rheinland-Pfalz geholfen. Wie die Feuerwehr mitteilte, meldete sich am Mittwoch gegen 22 Uhr eine Frau aus dem Raum Augsburg über den Notruf, weil ihre hochschwangere Freundin zusammen mit weiteren Bewohnern vor den Wassermassen ins Dachgeschoss ihres Hauses in Altenahr (Landkreis Ahrweiler) geflüchtet war.

Augsburger Feuerwehr-Leitstelle hilft schwangerem Flutopfer

Einen Notruf konnten die Eingeschlossenen nicht absetzen, weil sie über die 112 niemanden erreichten. Über die sozialen Medien benachrichtigte die Schwangere ihre Freundin aus dem Augsburger Raum. Die rief bei der Augsburger Feuerwehr an, die ihrerseits versuchte, die zuständige Leitstelle in Koblenz zu erreichen. Allerdings scheiterten auch die Augsburger Disponenten mit dem Versuch, bei der 112 in Koblenz durchzukommen. Ein Mitarbeiter hatte schließlich die Idee, die Koblenzer Vorwahl und dann die Nummer 19222 (sie gilt für die Bestellung von Krankentransporten und läuft auch in den Leitstellen auf) zu wählen. Die Koblenzer Feuerwehr koordinierte dann den Rettungseinsatz. Die Augsburger Freundin habe am Donnerstag die Augsburger Feuerwehr besucht, um sich zu bedanken.

28 Bilder Bildergalerie: So dramatisch ist die Unwetterlage Foto: Polizei via dpa

Es kommt immer wieder vor, dass die Leitstelle außerhalb ihres Wirkungsbereichs (Stadt und Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries) hilft, indem sie Kontakt zu anderen Leitstellen herstellt. Spektakulär war die Koordination eines Einsatzes in Georgien 2015. Ein verletzter Bergsteiger kontaktierte über Satellitentelefon seinen Bruder im Raum Augsburg. Über mehrere Zwischenstationen wurde der Einsatz eines Rettungshubschraubers ausgelöst. (skro)

Lesen Sie dazu auch