Augsburger Friedensbild 2021 hat den Klimawandel im Blick

Die 14-jährige Albina Ballert ist die Siegerin des Malwettbewerbs des Evangelischen Dekanats. Alle prämierten Bilder sind in einer Ausstellung zu besichtigen.

Sorgst du dich? Um wen, um was und wie? #Für_Sorge" lautete das Thema des Malwettbewerbs des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Augsburg. Die 14-jährige Albina Ballert, aus der Klasse 8c des Paul-Klee-Gymnasiums Gersthofen, ist die diesjährige Preisträgerin. Ihr Gemälde ziert das Plakat zum Augsburger Hohen Friedensfest 2021.

Augsburg, Reformation und Hohes Friedensfest 1 / 7 Zurück Vorwärts Immer am 8. August feiert Augsburg das Hohe Friedensfest - ein bundesweit einmaliger Feiertag, der die große Bedeutung der Stadt für Kirche und Reformation in Deutschland herausstellt.

Beim hohen Friedensfest wird dem Westfälischen Frieden von 1648 und damit verbunden dem Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555 gedacht.

Damals war auf dem Reichstag zu Augsburg das Gesetz des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation beschlossen worden.

Dieses Gesetz gestand den Anhängern der lutherischen Confessio Augustana nach vielen Jahren der Unterdrückung und Verfolgung dauerhaft ihre Besitzstände und freie Religionsausübung zu.

Augsburg war damit eine Keimzelle der Reformation, die die Welt veränderte.

1518 wohnte Martin Luther in Augsburg. Anlass war seine Begegnung mit Kardinal Cajetan im Augsburger Karmelitenkloster, als er seine kirchenkritischen Thesen erstmals verteidigte.

Das Augsburger Hohe Friedensfest wurde erstmals im Jahr 1650 begangen.

Albinas Bild zeigt ein großes Auge, aus dem eine Weltkugel den Betrachter in den Blick nimmt. Die Wimpern sind zu verdorrten Pflanzen geworden. Der Hintergrund erscheint grau und wolkenverhangen. Albina hat sich bei ihrer Themenwahl auch von Fridays for Future inspirieren lassen: "Umweltschutz wird immer wichtiger. Ich wollte ausdrücken: Das menschliche Auge sieht den Planeten Erde, aber es sieht all das Schlechte nicht."

Augsburger Friedensbild: Lob vom Stadtdekan Thoma

Stadtdekan Michael Thoma würdigte das Kunstwerk im Rahmen der Preisverleihung. "Damit wir in der heutigen Zeit lebensfähig sind, ist es wichtig, die ganze Welt im Blick - das heißt im Auge - zu haben. Das bringt das Bild in genialer Weise zum Ausdruck. Dabei ist es nicht komplett hoffnungslos und von absoluter Verzweiflung geprägt – im Gegenteil: das Blau und der Schimmer im Auge weisen für mich hin auf unsere Chance zur Veränderung und Bewahrung der Schöpfung."

Alle prämierten Bilder sind in einer Ausstellung zu besichtigen, und zwar bis 26. Juli im Atrium der Kreissparkasse Augsburg, Martin-Luther-Platz 5, und vom 27. Juli bis 17. August im Kreuzgang der St.-Anna-Kirche, Im Annahof 2. (AZ, bau)