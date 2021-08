Augsburg

12:04 Uhr

Augsburger Friedensfest: Niemand übersehen und dabei selber wachsen

Plus Leicht kann es passieren, Not nicht wahrzunehmen. Doch Achtsamkeit lasse sich lernen, sagt der Prediger zum Augsburger Friedensfest beim Festgottesdienst in St. Anna: "Wir verändern uns dabei, wir werden gegenseitiger und reicher im Miteinander."

Von Alois Knoller

Niemand übersehen - dieser Vorsatz überfordert uns. "Aber wir können es immer neu, immer umfassender und immer tiefer lernen, niemand zu übersehen, wenn es uns auffällt oder wir uns darauf hinweisen lassen." So leitete der katholische Theologe Prof. Josef Freitag in St. Anna am Sonntag seine Predigt zum Hohen Friedensfest ein. Es hält nämlich die Erinnerung daran wach, dass Übersehen und Übersehenwerden - in Augsburg war es während des Dreißigjährigen Kriegs die Unterdrückung der Protestanten - zum Konflikt führt, sogar zur Empörung. Dass sich Übersehen aber auch in Hinschauen und Reagieren verwandeln kann und dies dem Frieden dient und Frieden schafft. "Stolpern macht auf den Weg aufmerksam, auf unseren eigenen Zustand, unsere Gedankenlosigkeiten und Unachtsamkeit", so der Prediger weiter. "Wir verändern uns dabei, wir werden wacher, weiter, aufmerksamer, gegenseitiger und reicher im Miteinander, im Wahrnehmen unserer Welt und Wirklichkeit. Wir wachsen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen